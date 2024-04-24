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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 19:20

Студенты филиала РХТУ в Ташкенте будут учиться по образовательным программам «ФосАгро»

Группа «ФосАгро», компания «Узкимёсаноат» и филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в Ташкенте подписали соглашение, в рамках которого стороны намерены расширять использование студентами и преподавателями международной цифровой образовательной платформы «ФосАгро» Pro Agro Lectorium.

В ходе Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте, Группа «ФосАгро», компания «Узкимёсаноат», объединяющая химические предприятия Узбекистана, и филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки молодых учёных, популяризации фундаментальных наук и подготовки кадров для инновационного развития химической промышленности и сельского хозяйства России и Узбекистана.

Взаимодействие российского агрохимического гиганта, крупнейшего химического холдинга Узбекистана и филиала ведущего химико-технологического вуза России будет направлено на поддержку одарённых студентов, организацию научных мероприятий для обмена знаниями и опытом, повышение квалификации инженерно-технических и управленческих кадров и исследование потребностей сельского хозяйства в минеральных удобрениях.

Кроме того, в рамках соглашения стороны также намерены расширять использование студентами и преподавателями международной цифровой образовательной платформы «ФосАгро» Pro Agro Lectorium. Лекторы образовательной программы – эксперты «ФосАгро», известные учёные из РАН, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных предприятий мира.

- Для успеха инновационной стратегии развития обеих стран бизнес и науку следует объединить взаимными интересами – именно это и есть цель нашего сотрудничества с компаниями «ФосАгро» и «Узкимёсаноат». Поддержка молодых исследователей, поощрение изысканий в области инновационной химии и устойчивого сельского хозяйства – залог успешного развития экономики наших стран на благо будущих поколений, - считает врио исполнительного директора Филиала РХТУ в Ташкенте Батыр Нурматов.

По словам первого заместителя генерального директора ФосАгро Сироджа Лоикова, реализация компанией проектов по поддержке науки – следствие признания роли фундаментальных знаний и научного прогресса в развитии современного и экологичного производства.

- С 2013 года «ФосАгро» вместе с ЮНЕСКО и ИЮПАК в рамках программы «Зелёная химия для жизни» ежегодно вручает молодым учёным гранты на исследования в сферах устойчивого ведения сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Важной частью нашей комплексной поддержки молодых учёных стало сотрудничество с научными образовательными учреждениями, в частности, стратегическое сотрудничество с РХТУ. Так, в ноябре прошлого года на базе Филиала РХТУ в Ташкенте прошла 7-я церемония вручения грантов победителям «Зелёной химии». А в рамках стипендиальной программы ФосАгро для студентов РХТУ были награждены уже 50 ребят. Сегодня сотрудничество расширяется. Для нас важно стимулировать интерес молодёжи к научным открытиям и решению глобальных проблем, - отметил Сиродж Лоиков.

 

Фото предоставлено пресс-службой «ФосАгро».

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