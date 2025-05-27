Студенты Финансового университета при правительстве РФ знакомятся с лучшими практиками государственного управления Мурманской области

В рамках образовательного проекта «Study-tour – 2025» в Заполярье приехали более 60 студентов кафедры «Государственное и муниципальное управление» факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ. Главная тема визита: «Мурманская область – Северный морской путь и развитие Арктики».

Вчера в Центре управления регионом состоялась встреча с представителями правительства Мурманской области, в ходе которой ребята подробнее узнали о программе газификации региона, мастер-планах населенных пунктов АЗРФ в Мурманской области, программах поддержки молодежи. Поприветствовала ребят заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Это уникальный опыт, когда студенты могут получить практический опыт в другом регионе. Во-первых, такой мощный практический интенсив значительно поможет им в прохождении дальнейшего обучения и применения полученных знаний. Во-вторых, мы, конечно же, будем рады, если кто-то из студентов в будущем изъявит желание работать в Мурманской области и реализовать свои идеи. Одно из наших несомненных преимуществ — мощная социальная поддержка молодых специалистов и семей. Сегодня расскажем о развитии региона, реализации стратегического плана развития «На Севере – жить!» как успешного управленческого опыта. И уже сегодня участники программы посетят с экскурсией Кольскую ВЭС. Напомню, это крупнейшая в мире ветряная электростанция за Полярным кругом общей мощностью более 200 МВт, такой масштаб должен впечатлить», — сказала Ольга Кузнецова.

За пять дней будущим управленцам представят промышленный, инвестиционный и туристический потенциал региона. Ребята смогут подробнее узнать об уникальных проектах, запущенных по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, таких как «Курс на Север», «На Севере – малыш». Программа выездного образовательного курса включает обзорные экскурсии, посещение крупных предприятий, в числе которых ФГУП «Атомфлот» с экскурсией на атомный ледокол «Сибирь», а также угольного порта «Лавна», морского транспортного филиала «Норильского Никеля», Кировского рудника АО «Апатит» и апатито-нефелиновой обогатительной фабрики.

«Для того, чтобы лучше адаптироваться в учёбе, нашим студентам нужны реальные истории решения проблемных вопросов госуправлении. Таким образом, десять лет назад и родилась идея раз в год вывозить студентов в выбранный нами субъект Российской Федерации, где хорошо реализуется система государственного управления, уникальные региональные проекты, национальные программы. Поэтому Мурманская область привлекала наше внимание. Для ребят участие в такой программе — это мотиватор, особенно для тех, кто еще не определился, где они хотят работать», — сказала заведующая кафедрой государственного муниципального управления Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Ольга Панина.

Также в ближайшие дни запланированы встречи с представителями администраций муниципалитетов и Управления Федерального казначейства по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/