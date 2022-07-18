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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 16:15

Студенты-географы МГУ в программу своей практики включили посещение Кольской АЭС

Студенты географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова познакомились с работой специалистов передвижной радиоэкологической лаборатории, предназначенной для контроля качества и мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды и почвы вокруг расположения градообразующего предприятия, а также с лабораторией внешней дозиметрии Кольской АЭС.

«Посетив атомную станцию мы узнали, что из себя представляет работа лаборанта и радиометриста, подробно познакомились с системой мониторинга и отслеживания состояния окружающей среды, – отмечает Зинаида Шевченко, обучающаяся кафедры физической географии мира и геоэкологии, – хочется, чтобы взаимодействие человека с природой происходило без ущерба для окружающей среды. Кольская АЭС создаёт такие условия эксплуатации, при которых наиболее эффективно обеспечивается сохранение природных систем. Это первая АЭС, работники которой нашли способ переработки жидких радиоактивных отходов. Здорово, что информация о состоянии окружающей среды открыта и доступна – я в любое время могу ознакомиться с экологическим отчётом заполярной станции». Все желающие могут убедиться в минимальном воздействии Кольской АЭС на экологию Заполярья на сайте Концерна «Росэнергоатом»: https://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/073/07397ee0779e2fc32bb537899ff65731.pdf

Будущий метролог Максим Ненков поделился впечатлениями о заполярном крае: «Длительная практика позволила нам наиболее полно прочувствовать жизнь и природу Кольского полуострова. Я из столицы, но, несмотря на это, мне очень понравилась инфраструктура северных городов, а кировский музей камня я смело сравниваю с Третьяковской галереей. Больше всего меня впечатлил полярный день – очень непривычно наблюдать круглосуточное солнцестояние».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС придерживается принципа информационной открытости. С начала 2022 года на станции побывали 1160 гостей из Московской, Ленинградской, Ивановской, Архангельской, Мурманской, Кировской областей, Ямало-ненецкого автономного округа и Республики Беларусь.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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