Студенты и ординаторы Мурманской области получат стипендии

В целях реализации мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, правительством Мурманской области, утверждён дополнительный порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии в размере 3000 рублей студентам и 5000 рублей ординаторам, поступающих в 2021-2026 годах на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении.

Договора о целевом обучении, заключенные до 2021 года, продолжат действовать до полного исполнения взятых на себя сторонами обязательств, сообщает региональное Министерство информационной политики.