Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 12:00
Студенты и ординаторы Мурманской области получат стипендии
В целях реализации мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, правительством Мурманской области, утверждён дополнительный порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии в размере 3000 рублей студентам и 5000 рублей ординаторам, поступающих в 2021-2026 годах на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении.
Договора о целевом обучении, заключенные до 2021 года, продолжат действовать до полного исполнения взятых на себя сторонами обязательств, сообщает региональное Министерство информационной политики.
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Последние комментарии
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
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Татьяна Рыбкина
24.06.21 05:27
Скажите пожалуйста, касаются ли все эти выплаты с 1 июля Законных пенсионеров- опекунов детей до 16 лет и в каком размере в Дагестане? Спасибо
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павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
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