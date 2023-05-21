Студенты и предприниматели Мурманской области обсудили вопросы потенциального сотрудничества

19 мая в Центре «Мой бизнес» состоялась панельная дискуссия «Предприниматель и команда. От студента до работодателя». Мероприятие стало площадкой для поиска места стажировки и практики для студентов из образовательных учреждений среди предприятий нашего региона.

Перед участниками выступила начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор, отметив пользу налогового режима:

«Самый быстрый и простой способ начать предпринимательскую деятельность – получить статус самозанятого гражданина, что позволяет вывести дело на новый уровень и уверенно заявить о себе, в том числе открыто рекламировать свои услуги. И это уже не просто хобби, а официальный статус, который позволяет выйти из тени, а также рассчитывать на государственную поддержку. Для самозанятых граждан в нашем регионе действуют такие виды поддержки как: микрозаймы на льготных условиях, имущественная поддержка, обучающие программы, содействие по выводу на маркетплейсы, маркетинговые и другие услуги», – сказала она.

Представители малого и среднего бизнеса в пищевой сфере и сфере производства текстильной продукции поделились своим опытом и рассказали о своей деятельности, чтобы привлечь студентов к возможному сотрудничеству. Студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий рассказали о своих амбициях, планах и желаемой оплате труда.

В практической части мероприятия стороны составили «дорожную карту» для обсуждения предполагаемого сотрудничества. Таким образом, обратная связь сработала во все стороны.

Мероприятие организовано Центром кластерного развития, Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Дни предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru