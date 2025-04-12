Студенты и преподаватели Мурманского арктического университета обсудили создание кампуса мирового уровня

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском арктическом университете состоялась стратегическая сессия, посвященная перспективам создания на базе вуза кампуса мирового уровня. Мероприятие позволило студентам и профессорско-преподавательскому составу обсудить идеологию развития университета, поднять важные вопросы прикладного характера. Участие в работе на площадке приняла заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Создание кампуса мирового уровня — это вопрос не только в строительстве новых зданий, а перезагрузка работы университета. Университет должен быть встроен в решение таких задач как развитие Северного морского пути, ресурсной базы Арктической зоны, повышение качества жизни населения. В рамках стратсессии к работе над кампусом привлекается широкий круг участников. На данный момент ведется активная работа по подготовке подробной дорожной карты по созданию кампуса, детально проработанной с учетом мнения всех заинтересованных сторон. В том числе правительством региона совместно с вузом ведется работа по подготовке и заключению соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями», – отметила Ольга Вовк.

Заместитель губернатора напомнила, что создание кампуса мирового уровня является одним из приоритетных проектов плана «На Севере – жить!», мастер-плана Мурманской агломерации и ключевым проектом развития Мурманского арктического университета в целом.

«Правительством Мурманской области совместно с университетом и крупными предприятиями Мурманской области сформирована специализация и основные технико-экономические параметры будущего кампуса, которые были предварительно согласованы в Минобрнауки России и на наблюдательном совете под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова», – пояснила Ольга Вовк.

В ходе мероприятия участники стратсессии были разделены на группы, каждая из которых в итоге представила свой проект. В представленных материалах были отражены предложения по усовершенствованию существующей концепции создания кампуса и её реализации.

«Сегодня мы все вместе обсуждали, каким мы хотим видеть кампус, на какие вопросы он должен отвечать, какие он может дать возможности – для каждой целевой группы. В итоге мы нашли много точек соприкосновения. И самое главное – мы поняли, в какое будущее мы хотим попасть. И каждый тезис, который удалось сформулировать на стратегической сессии, мы будем дальше прорабатывать. Впереди - еще достаточно долгий путь, но этот путь позволит обеспечить нам то будущее, в котором мы хотим оказаться», – сообщила первый проректор Мурманского арктического университета Мария Князева.

Все предложения будут представлены в Минобрнауки РФ и учтены при разработке детальной архитектурно-градостроительной концепции с технологией образовательного процесса.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, кампус мирового уровня создаётся по инициативе губернатор Мурманской области Андрея Чибиса, при поддержке первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и по поручению Президента РФ Владимира Путина. В том числе на создание в МАУ берегового учебного центра и модернизацию центра морской конвенционной подготовки уже выделено 1,2 млрд рублей.

На данном этапе концепция создания кампуса включает в себя в том числе здания общежитий, научно-образовательный центр с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс и новые учебные корпуса. Планируется снос старых зданий, часть из которых уже признана аварийными, капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/