С заботой о братьях меньших: одинокого шимпанзе Йоко передали в Бразилии, а Аргентина помогает Чили вернуть в дикую природу нандуМарина Табейкина: об эмоциональной отзывчивости, или Об основном условии создания гармоничных отношений
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.25 16:00

Студенты и преподаватели Мурманского арктического университета обсудили создание кампуса мирового уровня

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском арктическом университете состоялась стратегическая сессия, посвященная перспективам создания на базе вуза кампуса мирового уровня. Мероприятие позволило студентам и профессорско-преподавательскому составу обсудить идеологию развития университета, поднять важные вопросы прикладного характера. Участие в работе на площадке приняла заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Создание кампуса мирового уровня — это вопрос не только в строительстве новых зданий, а перезагрузка работы университета. Университет должен быть встроен в решение таких задач как развитие Северного морского пути, ресурсной базы Арктической зоны, повышение качества жизни населения. В рамках стратсессии к работе над кампусом привлекается широкий круг участников. На данный момент ведется активная работа по подготовке подробной дорожной карты по созданию кампуса, детально проработанной с учетом мнения всех заинтересованных сторон. В том числе правительством региона совместно с вузом ведется работа по подготовке и заключению соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями», – отметила Ольга Вовк.

Заместитель губернатора напомнила, что создание кампуса мирового уровня является одним из приоритетных проектов плана «На Севере – жить!», мастер-плана Мурманской агломерации и ключевым проектом развития Мурманского арктического университета в целом.

«Правительством Мурманской области совместно с университетом и крупными предприятиями Мурманской области сформирована специализация и основные технико-экономические параметры будущего кампуса, которые были предварительно согласованы в Минобрнауки России и на наблюдательном совете под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова», – пояснила Ольга Вовк.

В ходе мероприятия участники стратсессии были разделены на группы, каждая из которых в итоге представила свой проект. В представленных материалах были отражены предложения по усовершенствованию существующей концепции создания кампуса и её реализации.

«Сегодня мы все вместе обсуждали, каким мы хотим видеть кампус, на какие вопросы он должен отвечать, какие он может дать возможности – для каждой целевой группы. В итоге мы нашли много точек соприкосновения. И самое главное – мы поняли, в какое будущее мы хотим попасть. И каждый тезис, который удалось сформулировать на стратегической сессии, мы будем дальше прорабатывать. Впереди - еще достаточно долгий путь, но этот путь позволит обеспечить нам то будущее, в котором мы хотим оказаться», – сообщила первый проректор Мурманского арктического университета Мария Князева.

Все предложения будут представлены в Минобрнауки РФ и учтены при разработке детальной архитектурно-градостроительной концепции с технологией образовательного процесса.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, кампус мирового уровня создаётся по инициативе губернатор Мурманской области Андрея Чибиса, при поддержке первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и по поручению Президента РФ Владимира Путина. В том числе на создание в МАУ берегового учебного центра и модернизацию центра морской конвенционной подготовки уже выделено 1,2 млрд рублей.

На данном этапе концепция создания кампуса включает в себя в том числе здания общежитий, научно-образовательный центр с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс и новые учебные корпуса. Планируется снос старых зданий, часть из которых уже признана аварийными, капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:30«Архипелаг». Художественный фильм (16+)23:15«Космическая одиссея. Портал в будущее». Документальный фильм (12+)00:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,61 рубля, а доллара потерял 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»