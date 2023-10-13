Студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств приступили к реализации уникального творческого проекта «1418», посвящённого Великой Отечественной войне

Проект реализует студенческий оркестр русских народных инструментов Мурманского колледжа искусств под руководством заполярного преподавателя и музыканта Владимира Нарватова. В октябре команда проекта провела съёмки видеоклипа концерта, который получил название «1418» – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Съёмка проходила на заброшенном железнодорожном вокзале в Кировске, участие в клипе приняла юная заполярная актриса Александра Забелина. Теперь отснятый видеоматериал ожидает монтаж, после которого зрителям будет представлен видеоклип – итог огромной работы большого числа профессионалов своего дела.

Проект позволяет не только рассказать о творчестве и работе молодых мурманских композиторов, но и привлечь юных музыкантов к изучению истории Родины.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, инициатор проекта Владимир Нарватов в этом году был удостоен премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства, учрежденной федеральным Минкультуры РФ.

Фото: https://gov-murman.ru