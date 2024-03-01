Студенты и преподаватели Мурманского медколледжа продолжают участвовать в акции «Север помогает»

В пункт сбора гуманитарной помощи были переданы более сотни окопных свечей.

«Каждая свеча изготовлена конкретным студентом, который думает о наших ребятах в зоне СВО, хочет их поддержать и согреть, шлёт свой «привет» и пожелания. Кроме того, студентами и преподавателями собраны перевязочные средства, медикаменты и тёплые вещи. А самое главное – написаны письма с добрыми и тёплыми пожеланиями», – рассказал директор медколледжа, депутат Мурманского горсовета Андрей Савенков.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/murmanskij-medkolledzh-pomogaet-bojcam-na-peredovoj