Студенты и школьники Мурманской области примут участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»

С 23 по 29 ноября состоится VI Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Впервые он пройдет в дистанционном формате.

В этом году в конкурсе примут участие более двух тысяч человек из 81 субъекта РФ. Школьники, студенты и специалисты из числа лиц с инвалидностью будут соревноваться на площадках образовательных организаций по 77 компетенциям, самыми многочисленными из которых станут «Поварское дело», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Мурманскую область на Национальном чемпионате представит команда победителей регионального чемпионата «Абилимпикс», состоявшегося в конце октября.

В категории «Студенты» будут представлены компетенции: «Карвинг», «Слесарное дело», «Поварское дело», «Экономика и бухучёт», «Веб-разработка (программирование)», «Администрирование баз данных», «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Кондитерское дело», «Столярное дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Декорирование тортов», «Обработка текста».

Среди школьников северяне соревнуются по компетенциям: «Бисероплетение», «Инженерный дизайн», «Карвинг», «Клининг», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Фотограф-репортер», «Поварское дело», «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Кондитерское дело», «Резьба по дереву».

Оценка выступлений участников пройдёт с применением дистанционных и онлайн-технологий. Главные эксперты, находясь в Москве, будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов удалённо с помощью средств визуального контроля, а результаты будут попадать в единый центр автоматического подсчёта баллов.

Церемония открытия VI Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится 23 ноября в 10.00 в режиме онлайн-трансляции, которая будет доступна для просмотра на сайте Национального центра «Абилимпикс», в мобильном приложении «Абилимпикс» и социальных сетях.

За ходом соревнований можно следить в группе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,