Студенты и школьники проверили знание английского языка на всероссийском диктанте в Мурманском арктическом университете

В Мурманском арктическом университете прошёл Всероссийский диктант по английскому языку среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего образования Российской Федерации, организованный Департаментом по молодёжной политике совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета. Диктант проходил одновременно в более чем 500 организациях высшего, среднего профессионального и общего образования.

В этом году диктант состоял из 14 предложений и был посвящён наиболее важным компетенциям XXI века, необходимым для успешного личностного и профессионального развития обучающихся.

Проверка языковой грамотности заняла сорок минут. За это время участникам нужно было продемонстрировать навыки аудирования, знания орфографии и пунктуации английского языка. На площадке МАУ диктант написали 85 человек, некоторые принимали участие во второй раз.

«Сегодня наши студенты, а также обучающиеся колледжа и гимназии получили возможность стать участниками Всероссийского диктанта по английскому языку, попробовать свои силы в написании текста на английском языке. Участие в диктанте — это отличная возможность почувствовать себя частью большого всероссийского проекта, превратить традиционный процесс изучения материала в увлекательный вызов своим способностям, показать свои результаты и одержать личные победы», — отметила Яна Глухих, к.ф.н., доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики, координатор и ответственная за организацию диктанта в МАУ.

«Всероссийский диктант по английскому языку — отличный повод, чтобы проверить свои знания. Участников было много. На диктанте была дружелюбная и спокойная рабочая атмосфера. Нас встретили и проводили волонтёры, ответили на все наши вопросы. Инструктаж от организатора был на английском языке, чёткий и понятный. В будущем мы бы хотели участвовать в подобных мероприятиях», — поделились впечатлениями студенты МАУ.

«Я очень доволен тем, что у меня получилось принять участие в диктанте — уже второй раз. Это отличная возможность проверить знания английского языка», — считает Дмитрий Трохачев, магистрант второго года обучения направления Информатика и вычислительная техника МАУ.

«Текст диктанта был актуальный, относительно несложный. Я участвую уже второй раз. Это мероприятие позволяет понять уровень восприятия английского языка. С удовольствием приду на диктант в следующем году!» — рассказала старший преподаватель кафедры экологии и техносферной безопасности Анна Яшкина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, результаты Всероссийского диктанта по английскому языку станут известны после 17 ноября. Их опубликуют на сайте Казанского университета и на официальных сайтах организаций-площадок проекта. Победители и призеры получат дипломы, участники — сертификаты.

Фото: https://gov-murman.ru