Студенты и школьники Заполярья освоили навыки самопрезентации и совместной работы на профориентационных играх

В апреле 2026 года в Оленегорске, Полярных Зорях, Североморске прошли игры и экскурсии для студентов и школьников. Они организованы Кадровым центром «Работа России» Мурманской области.

Все мероприятия — часть проекта маршрутизации молодёжи, инициированного Минтруда России, являющегося важной составляющей реализации национального проекта «Кадры». Проект маршрутизации объединяет профориентацию, цифровые сервисы и ведущих работодателей региона, он направлен на создание условий для профессиональной самореализации выпускников и учащихся.

В Оленегорском кадровом центре студенты горнопромышленного колледжа сыграли в настольную дискуссионную игру «Бункер». Участники отстаивали персонажей с разными профессиями, привычками и возрастом, учились аргументировать позицию, договариваться и находить компромисс.

«Игра помогла понять, насколько важны командная работа и умение себя презентовать для успешной карьеры», — поделились студенты.

В Полярнозоринском кадровом центре для студентов энергетического колледжа прошла деловая игра «Искусство собеседования». Ребята потренировались отвечать на вопросы работодателей, научились формулировать свои сильные стороны.

«Я раньше не знал, как правильно отвечать на каверзные вопросы. Теперь чувствую себя увереннее!» — отметил один из участников.
А ученики десятого класса в Полярных Зорях отправились в профтур на Кольскую АЭС. Школьники побывали в информационном центре и учебно-тренировочном подразделении с полномасштабным тренажёром — точной копией реального пульта.

В Североморске ученики гимназии №1 приняли участие в игре «Калейдоскоп профессий». Ребята узнали о факторах выбора профессии, прошли тестирование, определили свой профессиональный тип и рассмотрели подходящие варианты.

«Мы помогаем молодым людям развить ключевые навыки — от самопрезентации до эффективной коммуникации. Игры, тренинги и экскурсии на предприятия готовят ребят к вызовам рынка труда. Это важный этап маршрутизации: от диагностики до уверенного старта в карьере», — подчеркнула директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, стать участником проекта маршрутизации и пройти профориентацию можно в любом территориальном кадровом центре «Работа России».

 

 

