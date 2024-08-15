Студенты из Мурманской области отправятся в Казань, чтобы сразиться в новой кибербитве

Мурманская команда «NullBots», состоящая из студентов Мурманского арктического университета и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, стала финалистом III Всероссийской студенческой кибербитвы, которая пройдёт с 8 по 10 сентября в рамках Международного форума «Kazan Digital Week 2024».

Соревнование состоится на базе виртуального киберполигона «Innostage», имитирующего объекты реальной коммерческой и государственной инфраструктуры. Его участникам традиционно предстоит разделиться на команды «атакующих» и «защитников».

«Поздравляю команду с прохождением в финал, ребята в очередной раз доказали, что являются молодыми профессионалами. Это их второй опыт участия в данных соревнованиях: в прошлый раз, став «защитниками», они показали достойный результат – смогли расследовать каждую атаку нападающих за достаточно короткий срок», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Команды «атакующих» обычно отбираются из заявок от студентов и аспирантов с опытом участия в CTF-соревнованиях, а «защитниками» становятся выпускники проекта «Студенческий SOC», объединяющего порядка 10 университетов России.

«В Мурманской области продолжается работа по созданию регионального центра компетенций по кибербезопасности и киберустойчивости, как раз одна из задач нашего «Студенческого SOC» будет обучать молодых специалистов на практике справляться с различными угрозами, в том числе с DDoS и другими атаками хакеров», – подчеркнула вице-губернатор.

Команды III Всероссийской студенческой кибербитвы, набравшие наибольшее количество баллов, получат по 100 тысяч рублей, но это не главная их мотивация.

«Участие в столь масштабных соревнованиях – редкая возможность применить и проверить свои навыки на практике. Мы проанализировали своё первое выступление, понимаем сильные и слабые стороны и продолжаем готовиться к поездке», – рассказал капитан команды «NullBots», студент Мурманского арктического университета по специальности «Информатика и вычислительная техника» Георгий Вишневский.

Подготовка команды к соревнованиям проводится при поддержке группы компаний «Innostage» силами специалистов Центра информационных технологий Мурманской области.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, «Innostage» – разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности – выступает организатором соревнований. Ранее правительством Мурманской области и компанией было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе Мурманского арктического университета ведётся реализация проекта по созданию «Студенческого SOC».

Фото (пресс-служба группы компаний «Innostage»): https://gov-murman.ru/info/news/