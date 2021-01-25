Студенты из Мурманской области рассчитывают на зарплату в 30 тысяч рублей

Какие профессиональные сферы наиболее востребованы у студентов Заполярья и на какую зарплату они рассчитывают, выясняли эксперты hh.ru. Для этого они изучили 700 размещенных на ресурсе резюме.

Оказалось, что с начала января 2021 года самой популярной профессиональной сферой среди студентов из Мурманска стала сфера «Продажи». Также много студенческих резюме выкладывают в сферах «административный персонал», «Ит, телеком», «туризм», «транспорт», «производство» и «рабочий персонал». Реже всего студенты ищут работу в профессиональных сферах «инсталляция и сервис» и «страхование».

86% мурманских студентов ищут работу с полной занятостью. Правда 36% из них готовы рассмотреть и частичную. Также 7% студентов отмечают, что не прочь пройти стажировку. В волонтёры готовы податься всего 2% участников исследования. Полный рабочий день могут трудиться 80% студентов. Гибкий график устроит 34% молодых людей, на удаленную работу согласны 18% подателей резюме.

При этом средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов из Мурманска, составляет 30 тысяч рублей. Нижняя планка ожидаемой зарплаты у местных молодых людей находится на уровне 25 тысяч, а верхняя - 45 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства соискателей: так, в среднем один студент самостоятельно откликается на 11 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Мурманска делает 9 откликов.