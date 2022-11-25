Студенты из Мурманской области стали лучшими на Всероссийском конкурсе социальных практик

Студенческое объединение «Содружество равных возможностей» Мурманского арктического государственного университета вернулось из Москвы с победой на всероссийском конкурсе социальных практик.

В конкурсе участвовали две инициативы студенческого объединения:

• проект «Я такой же, как и ты» — победил в номинации «Лучшая практика организации социально-ориентированных мероприятий для лиц с ОВЗ и инвалидностью»;

•инклюзивный театр «Я такой же, как и ты!» — стал лучшим в номинации «Лучшая практика организации инклюзивной образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью».

Мурманскую область на конкурсе представила команда студентов Психолого-педагогического института и Социально-гуманитарного Института МАГУ под руководством Елены Голишниковой, доцента кафедры психологии и коррекционной педагогики МАГУ.

«Содружество равных возможностей — это целая команда, которая изо дня в день работает над развитием инклюзивного пространства МАГУ и всей Мурманской области, — отметила Елена Голишникова. — Студенты проявили себя как молодые лидеры, способные работать в команде и принимать решения».

Миссия инклюзивного театра — помочь детям с ОВЗ и инвалидностью раскрыть творческий потенциал и сформировать жизненные компетенции через их включение в театральную деятельность: постановку спектаклей, изучение актерского мастерства, обучение игре на музыкальных инструментах.

«Инклюзивный театр — это наша цель. Мы стремимся к социализации и инклюзии, то есть к включению, детей с ОВЗ и инвалидностью в общество путём формирования и развития их творческого потенциала», — рассказала Людмила Голуб, студентка Психолого-педагогического института МАГУ.

Проект «Я такой же, как и ты» направлен формирование инклюзивной культуры в молодёжной среде Мурманской области, а также на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в социокультурную деятельность.

«Почему мы решили участвовать в конкурсе? Для нас это, в первую очередь, развитие профессиональных компетенций, шаг в наше профессиональное завтра. Кроме того, мы видим позитивные изменения в коммуникации и эмоциональном фоне детей, и это радует. Мы можем с гордостью сказать, что делаем это на благо общества, устремленного в будущее», — поделилась впечатлениями от мероприятия Инесса Васильева, студентка Психолого-педагогического института МАГУ.

Всероссийский конкурс социальных практик «Равные среди равных» проводился Студенческим союзом МГУ имени М. В. Ломоносова и Всероссийским студенческим клубом «Вернадский» при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. В нём приняли участие студенческие объединения со всей России, а также из Таджикистана.

«Содружество равных возможностей» — это студенческое объединение Мурманского арктического государственного университета, направленное на реализацию социально значимых инициатив, а также получение опыта взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях инклюзивных практик.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Я такой же, как и ты» также стал победителем в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Страна возможностей» и полуфиналистом премии по Северо-Западному федеральному округу РФ.

Фото: https://gov-murman.ru