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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.24 14:30

Студенты из Мурманской области станут киберзащитниками на всероссийских соревнованиях

Студенты из Мурманской области отправились на масштабный международный киберфестиваль «Positive Hack Days 2», который пройдёт в Москве с 23 по 26 мая. В спортивном комплексе «Лужники» в эти дни соберутся эксперты по информационной безопасности, инженеры, разработчики и «белые» хакеры. Они поделятся опытом, обсудят разработки из сферы безопасных данных, а самые смелые сразятся на киберполигоне.

Команде северян из пяти человек предстоит примерить на себя роль защитников и сойтись с атакующими в борьбе за ИТ-инфраструктуру виртуального города, который организаторы создали специально для соревнований.

«Команда из Мурманской области впервые представит регион на столь масштабном мероприятии. Для вас эти соревнования станут важным опытом, который в дальнейшем поможет определиться с выбором профессии», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Елена Семенова.

В преддверии поездки на Всероссийскую студенческую кибербитву вице-губернатор встретилась с ребятами в Центре информационных технологий Мурманской области, чтобы подробнее узнать, как проходила подготовка к финалу соревнований и поддержать их.

«Хочу поблагодарить вас и наставников, откликнувшихся на нашу просьбу и активно вовлекшихся в процесс подготовки. Постарайтесь получить больше положительных эмоций и удовольствия от происходящего, выстраивайте связи с участниками, учитесь у более опытных коллег. Вы уже большие молодцы, но главное – не останавливаться на достигнутом», – сказала Елена Семенова.

Команда вошла в восьмерку финалистов, которых организаторы пригласили в столицу для участия в очном состязании. Помимо преподавателей учебных заведений подготовкой к кибербитве занимались сотрудники ЦИТ.

«Не нужно забывать, что все мы живём в большом материальном мире. Профессии сферы информационной безопасности будут развиваться: каждый день у нас появляются новые сервисы, которые нужно обслуживать, администрировать, а также защищать. Это ваш шанс обратить на себя внимание и набраться опыта, чтобы впоследствии получить конкурентное предложение от работодателя. Со своей стороны проделали большую работу, чтобы этот шанс у вас был и мероприятие состоялось», – сообщил заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов.

В команду вошли пять человек – это студенты Мурманского арктического университета и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Георгий Вишневский, студент четвертого курса Мурманского арктического университета по специальности «Информатика и вычислительная техника»: «Участники у нас собрались из разных учреждений, мы разные по силе и опыту, но у нас есть сильные стороны. От этих соревнований мне хотелось бы получить новый опыт, новые знакомства и, возможно, даже новую работу».

Илья Поздеев, студент третьего курса Мурманского арктического университета специальности «Информационные системы и технологии»: «Решил получить новые знания, попробовать себя в сфере, в которой раньше себя ни разу не пробовал. Какие-то навыки уже наработаны, какие-то придется дорабатывать уже на соревнованиях. Оказалось, очень интересно испытать себя в кибербезопасности, понять, что это такое».

Арсений Мусин, студент третьего курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»: «Это мой первый опыт участия в таких соревнованиях. Учеба на подготовке была достаточно интенсивной, много практики. Думаю, что мы неплохо выступим».

Наталия Лисицина, студентка третьего курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»: «В дальнейшем я планирую заниматься IT и повышать квалификацию. Опыт участия в таких соревнованиях пригодится для развития себя в той специальности, которую я получаю на данный период. Обучение во время подготовки интересное, моментами сложное – приходилось читать дополнительные материалы, но оно того стоило».

Елизавета Беляева, студентка третьего курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»: «Поскольку наша специальность охватывает информационную безопасность, кибербезопасность мы изучали косвенно. А кибербитва – отличный шанс углубиться в тему и расширить нашу специальность для нас. Надеюсь, мы не остановимся только на этих соревнованиях, я хотела бы продолжать участвовать в подобных мероприятиях».

Подготовка мурманчан проходила при поддержке соорганизаторов киберфестиваля «Positive Hack Days2».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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