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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 17:45

Студенты колледжей Мурманской области сдают демонстрационные экзамены по международным стандартам «WorldSkills»

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» студенты колледжей Мурманской области проходят аттестацию в форме демонстрационного экзамена.

На базе 11 колледжей региона создано 24 центра проведения демонстрационных экзаменов, оборудованных в соответствии с требованиями международных стандартов. Оценивают работы эксперты, прошедшие обучение в Академии Ворлдскиллс.

30 ноября завершился демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии» в Мурманском индустриальном колледже. В демоэкзамене приняли участие 37 будущих специалистов-сварщиков.

1 и 2 декабря будущие повара – студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа, демонстрировали полученные профессиональные навыки на экзамене по компетенции «Поварское дело». Демоэкзамен проходил на площадке Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Г.А.

2-3 декабря 13 студентов Мончегорского политехнического колледжа сдавали демонстрационный экзамен по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Будущие специалисты выполняли комплекс заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью: создание деталей по чертежам, оформление чертежей и спецификаций, создание презентационных изображений и анимационных роликов.

В Мурманском технологическом колледже сервиса прошли демонстрационные экзамены по компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Туризм».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, о конца 2020 года выпускники профессиональных образовательных организаций Мурманской области станут участниками еще нескольких демонстрационных экзаменов по стандартам «WorldSkills» по компетенциям «Банковское дело», «Поварское дело», «Программные решения для бизнеса», «Электромонтаж».

 

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