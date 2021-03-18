Паводок-2021 приближаетсяПо погодным условиям в Мурманской области закрывают участок дороги на трассе «Кола»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 15:30

Студенты колледжей Заполярья станут участниками конкурса профмастерства стран Баренц-региона «ArcticSkills-2021»

23 марта состоится V международный конкурс профессионального мастерства студентов системы среднего профессионального образования стран Баренц-региона «ArcticSkills-2021».

В нынешнем году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, конкурс пройдет в цифровом формате. В каждой из стран-участниц на базе профессиональных образовательных организаций по единым требованиям созданы соревновательные площадки. Все мероприятия, включая церемонии открытия и закрытия, соревнования по компетенциям, будут транслироваться в прямом эфире из четырёх стран. Соревнования проводятся по правилам, аналогичным правилам международных чемпионатов «WorldSkills», рабочий язык конкурса – английский.

Участники конкурса – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, из северных областей стран Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР): Норвегии, России (Мурманская область), Финляндии, Швеции.

Ежегодно одна из стран-участниц становится принимающей стороной. В этом году страной, ответственной за проведение конкурса, является Швеция, поэтому центр управления соревнованиями находится в городе Оверторнио.

Команда Мурманской области примет участие в соревнованиях по 14 компетенциям. Соревновательные площадки оборудованы на базе восьми областных колледжей: Мурманского технологического колледжа сервиса (Парикмахерское искусство, Туризм, Фотография), Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота (Малярные и декоративные работы, Сантехнические работы, Столярное дело), Мурманского медицинского колледжа (Медицинский и социальный уход), Мурманского индустриального колледжа (Сварочные технологии), Апатитского политехнического колледжа (Поварское дело, Ресторанный сервис), Северного национального колледжа - филиала Оленегорского горнопромышленного колледжа (Оленеводство, Саамское рукоделие), Кольского транспортного колледжа (Ремонт и обслуживание легковых автомобилей), Кандалакшского индустриального колледжа (Электромонтаж).

Международные конкурсы «ArcticSkills» проводятся в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с управлением образования губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) с 2016 года. На период 2020-2022 гг. проект получил поддержку и финансирование Программы приграничного сотрудничества Коларктик.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  цель «ArcticSkills» – дать студентам системы среднего профессионального образования возможность для профессионального развития и демонстрации своих профессиональных навыков. Кроме того, конкурс способствует повышению престижа рабочих профессий среди молодежи, укреплению сотрудничества в Баренцевом регионе.

За ходом проведения соревнований можно следить на официальном сайте проекта www.ArcticSkills.com/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 12 серия (16+)22:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на вторичном рынке жилья-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар вырос почти на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала комплексная проверка обеспечения безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика