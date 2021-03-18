Студенты колледжей Заполярья станут участниками конкурса профмастерства стран Баренц-региона «ArcticSkills-2021»

23 марта состоится V международный конкурс профессионального мастерства студентов системы среднего профессионального образования стран Баренц-региона «ArcticSkills-2021».

В нынешнем году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, конкурс пройдет в цифровом формате. В каждой из стран-участниц на базе профессиональных образовательных организаций по единым требованиям созданы соревновательные площадки. Все мероприятия, включая церемонии открытия и закрытия, соревнования по компетенциям, будут транслироваться в прямом эфире из четырёх стран. Соревнования проводятся по правилам, аналогичным правилам международных чемпионатов «WorldSkills», рабочий язык конкурса – английский.

Участники конкурса – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, из северных областей стран Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР): Норвегии, России (Мурманская область), Финляндии, Швеции.

Ежегодно одна из стран-участниц становится принимающей стороной. В этом году страной, ответственной за проведение конкурса, является Швеция, поэтому центр управления соревнованиями находится в городе Оверторнио.

Команда Мурманской области примет участие в соревнованиях по 14 компетенциям. Соревновательные площадки оборудованы на базе восьми областных колледжей: Мурманского технологического колледжа сервиса (Парикмахерское искусство, Туризм, Фотография), Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота (Малярные и декоративные работы, Сантехнические работы, Столярное дело), Мурманского медицинского колледжа (Медицинский и социальный уход), Мурманского индустриального колледжа (Сварочные технологии), Апатитского политехнического колледжа (Поварское дело, Ресторанный сервис), Северного национального колледжа - филиала Оленегорского горнопромышленного колледжа (Оленеводство, Саамское рукоделие), Кольского транспортного колледжа (Ремонт и обслуживание легковых автомобилей), Кандалакшского индустриального колледжа (Электромонтаж).

Международные конкурсы «ArcticSkills» проводятся в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с управлением образования губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) с 2016 года. На период 2020-2022 гг. проект получил поддержку и финансирование Программы приграничного сотрудничества Коларктик.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, цель «ArcticSkills» – дать студентам системы среднего профессионального образования возможность для профессионального развития и демонстрации своих профессиональных навыков. Кроме того, конкурс способствует повышению престижа рабочих профессий среди молодежи, укреплению сотрудничества в Баренцевом регионе.

За ходом проведения соревнований можно следить на официальном сайте проекта www.ArcticSkills.com/