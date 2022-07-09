VII Арктический фестиваль «Териберка» представил деловую и культурную программуЗапись на приём к врачам через электронные сервисы и телефоны регистратур 9 июля может быть недоступна
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 13:00

Студенты Кубанского государственного университета в рамках прохождения практики посетили Кольскую АЭС

В рамках прохождения учебной практики студенты и преподаватели института географии, геологии, туризма и сервиса познакомились с флагманом атомной промышленности Заполярья – Кольской АЭС.

Будущих географов из Краснодарского края привлекла уникальность расположения атомной станции в экстремальных природных условиях. Студенты посетили информационный центр, машинный зал, блочный щит управления, а также форелевое хозяйство Кольской АЭС.

«Мы узнали историю становления и функционирования станции в суровых климатических условиях. Безусловно, поразил масштаб предприятия, а также степень защищённости Кольской АЭС – за короткое время мы успели прочувствовать высокий уровень качества работы службы безопасности, дисциплину и серьезный контроль за соблюдением правил», – поделилась своими впечатлениями Анна Коновалова, преподаватель кафедры экономической, социальной и политической географии Кубанского государственного университета.

«Программа нашего обучения предусматривает изучение отраслей экономики топливно-энергетического комплекса – это электроэнергетика, виды электростанций, принципы работы, ресурсы, вопросы энергосбыта, поэтому для меня было важно познакомиться с организацией работы предприятия, узнать о его влиянии на окружающую среду в целом», – делится студент 2-ого курса, Василий Капран.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, задача юных географов – комплексно рассмотреть всю историю территории, узнать тонкости и особенности деятельности производства в ином климате, поэтому второкурсники, помимо Кольской АЭС, уже побывали на Петрозаводском машиностроительном заводе в Карелии, а дальше держат путь на Атомный ледокол «Ленин» в город Мурманск. 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30«Бюро». Художественный сериал, сез.1 серия 9 (16+)20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:00«Джейн Эйр». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, согласных на «чёрную» зарплату, за 3 месяца не изменилось-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,09 рубля, доллар теряет почти 1,88 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика