Студенты Кубанского государственного университета в рамках прохождения практики посетили Кольскую АЭС

В рамках прохождения учебной практики студенты и преподаватели института географии, геологии, туризма и сервиса познакомились с флагманом атомной промышленности Заполярья – Кольской АЭС.

Будущих географов из Краснодарского края привлекла уникальность расположения атомной станции в экстремальных природных условиях. Студенты посетили информационный центр, машинный зал, блочный щит управления, а также форелевое хозяйство Кольской АЭС.

«Мы узнали историю становления и функционирования станции в суровых климатических условиях. Безусловно, поразил масштаб предприятия, а также степень защищённости Кольской АЭС – за короткое время мы успели прочувствовать высокий уровень качества работы службы безопасности, дисциплину и серьезный контроль за соблюдением правил», – поделилась своими впечатлениями Анна Коновалова, преподаватель кафедры экономической, социальной и политической географии Кубанского государственного университета.

«Программа нашего обучения предусматривает изучение отраслей экономики топливно-энергетического комплекса – это электроэнергетика, виды электростанций, принципы работы, ресурсы, вопросы энергосбыта, поэтому для меня было важно познакомиться с организацией работы предприятия, узнать о его влиянии на окружающую среду в целом», – делится студент 2-ого курса, Василий Капран.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, задача юных географов – комплексно рассмотреть всю историю территории, узнать тонкости и особенности деятельности производства в ином климате, поэтому второкурсники, помимо Кольской АЭС, уже побывали на Петрозаводском машиностроительном заводе в Карелии, а дальше держат путь на Атомный ледокол «Ленин» в город Мурманск.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.