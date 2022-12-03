Студенты-лингвисты из Мурманской области заняли призовые места на международном конкурсе

Студенты-магистранты кафедры иностранных языков Мурманского арктического государственного университета по профилю «Аудиовизуальный перевод и медиадоступность» вернулись из Нижнего Новгорода с победами в конкурсах международной конференции.

В рамках XVI международной конференции «Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире» магистрант Анастасия Макиевская заняла первое место в конкурсе научных работ в секции «Аудиовизуальный перевод». Она представила доклад «Применение метода мультимодальной транскрипции при переводе под дубляж» под руководством доцента кафедры иностранных языков МАГУ Елены Александровой.

Выступление Анастасии было посвящено повышению качества перевода для дубляжа видеоматериалов. С целью обеспечения синхронизации губ персонажей с дубляжом вне зависимости от языка Анастасия предлагает использовать разработанный метод мультимодальной транскрипции: анализ застывшего кадра с учётом таких сопровождающих речь аспектов, как жесты, мимика и позы.

Кроме того, Анастасия заняла второе место в конкурсе письменного перевода с английского языка. Участники конкурса переводили научно-популярную статью о популяции редкого вида жаб Южной Америки, считавшихся вымершими. На предпереводческий анализ текста, поиск дополнительной информации, перевод статьи и последующее редактирование в соответствии со стилистикой жанра было отведено полтора часа.

«Призовые места в конкурсах, в которых принимали участие представители сильнейших вузов — не только моя заслуга. Я очень благодарна научному руководителю, Елене Александровой, а также нашему преподавателю, представителю переводческого бюро «Альба мультимедиа» Анне Малявиной, которая учит нас внимательно относиться к тексту оригинала и тщательно работать с аудиовизуальными произведениями», — отметила Анастасия.

Также на пленарном заседании конференции был представлен доклад магистранта МАГУ Станислава Красовского. Его работа посвящена сохранению юмористического эффекта при переводе мемов. Магистрант рассказал о стратегиях межъязыковой адаптации мемов, представляющих собой единицу значимой для интернет- и медиа-культуры информации, часто распространяемой в развлекательных целях. Руководителем магистранта выступает заведующий кафедрой иностранных языков МАГУ Светлана Виноградова.

«Успехи наших студентов демонстрируют, что мы не зря приняли смелое решение открыть инновационную магистратуру по теме аудиовизуального перевода и медиадоступности, — поделилась впечатлениями руководитель программы Елена Александрова. — Наши студенты ещё в начале пути освоения этой непростой профессии, но уже уверенно обходят своих коллег в соответствующих знаниях и навыках».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, результатом многолетней работы кафедры иностранных языков МАГУ в этом году стало открытие уникальной программы магистратуры по аудиовизуальному переводу и медиадоступности — одной из двух подобных программ, реализуемых в России.

XIV международная конференция «Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире» прошла на базе Высшей школы перевода Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова. Ежегодно в конференции принимают участие студенты и эксперты из ведущих вузов России и ближнего зарубежья, представляя результаты научных исследований, а также участвуя в конкурсах переводов с английского, французского, немецкого, японского, итальянского и других языков.

Кафедра иностранных языков МАГУ и НЛГУ им. Н.А. Добролюбова являются давними партнёрами в сфере академического сотрудничества.

Фото: https://gov-murman.ru