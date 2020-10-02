Студенты МАГУ будут проходить практику на крупнейших транспортных предприятиях региона

Мурманский арктический государственный университет, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства и компании «Электротранспорт города Мурманска» и «Мурманскавтотранс» подписали соглашения о проведении практики обучающихся очной формы по специальности «Логистика».

«Мы благодарны министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области за вовлечение и заинтересованность в образовательном процессе. Коллеги предложили нам новый подход и существенное изменение программы обучения, включив новые компетенции, – рассказала врио ректора МАГУ Ирина Шадрина. – Университет впервые подписывает такие соглашения, считаю, что это действительно значимое событие, которое будет способствовать высокому уровню образования наших ребят».

Как подчеркнули руководители транспортных предприятий, выпускники новой специальности смогут принести пользу мурманчанам и области в целом, когда станут частью коллектива профессионалов.

«Появление новых квалифицированных управленческих кадров в сфере транспортного обслуживания и логистики важно для развития, обновления отрасли в Мурманской области, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. – Мы рады, что коллеги из крупнейших предприятий подключились к образовательному процессу, ведь важно сохранять молодежь у нас в регионе, чтобы, оставаясь, они применяли свои навыки на благо родной земли».

В рамках подписанных сегодня соглашений, студенты четвертого курса специальности «Логистика» смогут в полной мере изучить выбранную ими отрасль и оценить реальные условия трудовой деятельности. Руководство МАГУ пригласило руководителей предприятий и министерства присутствовать на защите выпускных квалификационных работ в будущем году для оценки уровня подготовки кадров, пишет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.