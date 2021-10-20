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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 17:00

Студенты МАГУ искали решение проблем бизнеса: состоялся финал международного проекта «БРИДЖ»

Студенты Мурманского арктического государственного университета приняли участие в финальном мероприятии международного проекта «БРИДЖ».

На прошедшей неделе состоялась очная сессия финального раунда международного проекта программы приграничного сотрудничества Коларктик «БРИДЖ: Развитие возможностей трудоустройства в Баренц-регионе». Площадкой проекта в этом семестре стал Университет ИТМО в Санкт-Петербурге.

В этот раз в рамках рабочих сессий смешанные мульти-дисциплинарные команды студентов решали экономические, социальные и бизнес-задачи предприятий Санкт-Петербурга. Данная сессия была проведена в смешанном формате. Студенты Мурманского арктического государственного университета приняли участие в мероприятии очно, часть участников – а это студенты ПетрГУ, Арктического университета Норвегии и Лапландского университета прикладных наук Финляндии – работала над кейсами в онлайн-формате.

В течение недели участники брали интервью у представителей малого и среднего бизнеса, апробировали свои решения, а также вырабатывали маркетинговые стратегии для заказчиков кейсов. В этом семестре компаниями, выступающими в качестве кейсов, стали создатели высокотехнологичных и интерактивных образовательных проектов, гастрономические объекты, разработчики беспилотных летальных дронов, а также флористический бизнес и туристическая компания.

В работе смешанных мульти-дисциплинарных команд также приняли участие преподаватели МАГУ. Директор института креативных индустрий и предпринимательства Татьяна Белевских и руководитель студенческого бизнес-инкубатора Алла Распопова выступили коучами и курировали работу групп.

Заключительным мероприятием онлайн-сессии стала предзащита проектов в формате презентаций для заказчиков кейсов и коучей «БРИДЖ». Финальные доклады запланированы на конец ноября.

Мурманский арктический государственный университет выступает координатором проекта на территории России.

«Кейс-движение набирает популярность во всем мире. Работа над кейсами помогает студентам сформировать и продемонстрировать профессиональные компетенции, востребованные в бизнесе – умение составлять бизнес-планы и стратегии, продвигать продукты на рынке и взаимодействовать с потенциальными потребителями услуг. Это лучший способ отработать профессиональные навыки», – комментирует работу команд Татьяна Белевских, директор института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, «БРИДЖ» – это проект программы приграничного сотрудничества Коларктик (Kolarctic CBC), стартовавший в 2018 году и рассчитанный на три года. Проект направлен на поддержку экономического и социального развития северных регионов Финляндии, Швеции, Норвегии и Северо-Запада России. Цель проекта – создать интернет-платформу, на базе которой международные группы студентов выпускных курсов смогут решать реальные бизнес-кейсы от потенциальных работодателей малых и средних предприятий. Кейсы направлены на составление маркетинговых планов, продвижение брендов в соцсетях, разработку концептуальных решений, а также поиск новых направлений и способов взаимодействия с клиентами.

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