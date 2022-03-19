Студенты МАГУ посетили музей Управления Росреестра

Группа студентов Мурманского арктического государственного университета посетила музей Управления Росреестра по Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, экспозиция музея демонстрирует отдельные страницы истории становления и развития геодезии и картографии, землеустройства и регистрации недвижимости в России и Мурманском регионе.

Студенты ознакомились с понятием геодезических сетей, основами картографирования территории. Сравнили геодезические приборы, теодолиты, нивелиры ХХ века с современными технологиями геодезической съемки электронными тахеометрами, комплектами спутниковых приемников и беспилотными летательными аппаратами. Узнали, что такое кадастр недвижимости, а также как качественные и точные измерения объектов недвижимости при их кадастровом учете предотвращают земельные и имущественные споры в дальнейшем.

Экскурсию по музею провела для гостей главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и геодезии Управления Росреестра Варвара Черагина.