Студенты МАГУ привезли из Красноярска золото юкигассен

Команда «Олимпия» Мурманского арктического государственного университета взяла золото юкигассен I Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК (Ассоциации студенческих спортивных клубов) России.

Фестиваль состоялся в Красноярске и собрал более 600 студентов вузов из 27 регионов России. Мурманскую область представили студенты МАГУ — сборная команда по юкигассен — командной игре в снежки по правилам — и команда по чирлидингу, принявшая участие в Битве болельщиков.

После триумфального финала состоялся «Звёздный снежный бой» с участием приглашенных гостей и олимпийский чемпионов, среди которых была двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, председатель АССК России Елена Исинбаева и участник олимпийских игр, многократный призёр российских и мировых первенств по фигурному катанию Джонатан Гурейро. Они играли против команды дирекции АССК России, а консультировали юкигассен-новичков состоявшиеся чемпионы — студенты МАГУ.

«Олимпия» обыграла соперников из 15 команд. Чуть меньше повезло команде МАГУ по чирлидингу, участвовавшей в «Зимнем кубке болельщиков». Девушки заняли 4 место в общем зачёте среди 8 команд.

«Есть почётное третье место, а мы заняли обидное четвёртое с отрывом в три балла. Но мы не расстраиваемся, это был классный опыт, мы сплотились командой, сейчас немного отдохнём и снова на тренировки. А ещё нам подарили крутой мерч и главный атрибут настоящего болельщика — маршевый басовый барабан!» — рассказала участница «Зимнего кубка болельщиков», капитан чирлидерок студенческого спортивного клуба МАГУ «Олимпия» Мария Подымникова.

Соревнования и другие активности фестиваля прошли на объектах, построенных к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Участники посетили спортивные мастер-классы, встречи с Олимпийскими чемпионами. Насыщенная культурно-развлекательная программа в промежутках между соревнованиями прошла и на фан-зоне, где студенты со всей страны были включены в интерактивные площадки и киберзону, караоке-баттл, играли в волейбол, баскетбол и настольные игры.

В рамках деловой программы фестиваля состоялся круглый стол «Лучшие практики развития зимних видов спорта в образовательных организациях», где представители вузов и студенческих спортивных клубов презентовали свои лучшие кейсы по работе с молодёжью и привлечению новых участников. Представитель Мурманского арктического государственного университета, советник ректора Полина Бусыгина рассказала об опыте развития юкигассен-движения в Мурманской области и о том, как юкигассен стал одной из визитных карточек региона. Спикеры и гости выразили интерес к новому, увлекательному виду спорта, а также отметили перспективность развития юкигассен среди студенческой молодёжи.

«Не секрет, что в России юкигассен наиболее популярен в Мурманской области. И это неудивительно, ведь в Арктике мы при желании можем играть в снежки круглый год. Это была отличная возможность рассказать коллегам из других вузов и регионов страны, почему же наш регион по праву считается российской родиной юкигассен, поделиться опытом организации турниров и пригласить к нам на игры», — прокомментировала участие в дискуссии Полина Бусыгина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами фестиваля выступали Ассоциация студенческих спортивных клубов России, агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, региональный центр молодёжных инициатив «Форум» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Команды МАГУ по юкигассен и по чирлидингу на соревнования направило Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://www.masu.edu.ru/press/news/29819-studenty-murmanskogo-arkticheskogo-gosudarstvennogo-universiteta-privezli-iz-krasnoyarska-snezhnoe-z