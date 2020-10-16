Студенты МАГУ проходят практику на транспортных предприятиях региона и в профильном министерстве

В начале октября Мурманский арктический государственный университет, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, предприятия «Электротранспорт города Мурманска» и «Мурманскавтотранс» подписали соглашения о проведении практики обучающихся очной формы по специальности «Логистика». Студенты 4-го курса уже вторую неделю работают вместе с наставниками.

В процессе практики студенты знакомятся с особенностями правового регулирования деятельности пассажирского транспорта, с приоритетными направлениями работы министерства, участвуют в отраслевых онлайн-конференциях и форумах. Кроме того, ребята принимают участие в решении задач, связанных с внедрением современных информационных систем на транспорте.

«Министерство заинтересовано в том, чтобы Мурманская область наполнялась высококвалифицированными кадрами, и сфера транспорта не исключение. Наша задача – дать ребятам максимум информации о жизни транспортного комплекса, это позволит расширить перечень тем для выпускных квалификационных работ и сосредоточить молодые умы на актуальных проблемах отрасли, – рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. – Мы поделимся всеми необходимыми материалами и предоставим соответствующие консультации. Подобное сотрудничество станет постоянным».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках практики на транспортных предприятиях будущие логисты побывают в цехах, откуда идет выпуск троллейбусов и автобусов на линию, поработают с оценкой пассажиропотоков, разберутся в вопросах диспетчеризации и многое другое.