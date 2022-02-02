Студенты МАГУ смогут получить практические знания в Центре управления регионом

Мурманский арктический государственный университет и Центр управления регионом объявили о начале сотрудничества. Руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев и ректор вуза Ирина Шадрина подписали дорожную карту совместной работы, в рамках которой преподавателям и студентам университета будет предоставлен доступ к закрытой образовательной платформе «Диалог Эксперт».

Также на базе университета специалисты ЦУР проведут цикл образовательных мероприятий для будущих социологов, журналистов, дизайнеров и специалистов по работе в соцсетях. Студенты МАГУ получат возможность повысить компетенции в работе над проектами современных Digital-направлений.

Центр управления регионом Мурманской области также предложил опорному вузу региона подключиться к системе прямой отработки сообщений, которые ЦУР фиксирует в открытых источниках. Вузу создадут отдельный онлайн-кабинет для обратной связи с возможностью отправки обращений через портал «Госуслуги» или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Таким образом в МАГУ смогут видеть и оперативно реагировать на все сообщения, касающиеся деятельности вуза.

«Платформа позволяет отслеживать работу с обращениями граждан и оперативно решать различные вопросы. Также с ее помощью вуз получит возможность проводить онлайн-опросы и общественные обсуждения по социально значимым темам», — отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437266/#&gid=1&pid=2