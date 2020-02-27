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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.20 17:36

Студенты МАГУ специальности «Лечебное дело» приступили к практическим занятиям по анатомии

Студенты Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся по специальности «Лечебное дело», приступили к практическим занятиям по анатомии – это часть программы второго семестра обучения будущих медиков. Занятия проходят на базе Мурманского медицинского колледжа.

С первой сессией студенты-медики справились успешно, отмечает руководитель направления обучения по специальности «Лечебное дело» доктор медицинских наук, врач-нейрохирург высшей категории Юрий Закревский.

«Многие мурманчане, которые обучаются в других медицинских вузах страны, изъявляют желание перевестись в МАГУ, чтобы учиться и жить в родном регионе. Из числа таких студентов на первом курсе уже учится двое ребят», – отметил Юрий Николаевич.

Обучение медиков в МАГУ началось в сентябре 2019 года. Открытию набора предшествовала большая работа по подбору врачебных преподавательских кадров, подготовке помещений, учебно-методических материалов и анатомических препаратов; были заключены договоры на использование клинических баз большинства лечебных учреждений области.

Несмотря на то, что нынешний курс – «первопроходцы» в области обучения медиков в регионе, учебный процесс организован на высоком уровне. Лекции по таким базовым медицинским дисциплинам как «Анатомия», «Гистология», «Латинский язык» читаются профессорским составом Северного государственного медицинского университета (Архангельск) с использованием видеоконференцсвязи. Практические занятия ведут высококвалифицированные врачи из ведущих лечебных учреждений региона – Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мурманского областного клинического многопрофильного центра, Военно-морского клинического госпиталя Северного флота.

Сейчас на первом курсе обучаются 26 человек, все они живут в Мурманске и Мурманской области. После выпуска ребята планируют работать в региональных медучреждениях, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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