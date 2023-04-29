Студенты МАГУ стали лауреатами Всероссийской инициативы «Горячее сердце»

Студенческое объединение Мурманского арктического государственного университета «Содружество равных возможностей» стало лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце».

Студенты-активисты МАГУ представили на конкурс эссе о своих достижениях и рассказали о проекте объединения Инклюзивный театр «Я такой же, как и ты». Деятельность по развитию инклюзивной среды региона была отмечена в юбилейной десятой Почётной книге «Горячее сердце» 2023 года.

Всего на конкурс было подано более 1000 заявок, в книгу вошло всего 140 историй, и только 9 из них об общественных организациях и объединениях, одна из которых – о проекте «Содружества равных возможностей».

В мае представители объединения примут участие в церемонии награждения в Москве и станут обладателями символа «Горячее сердце».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, «Содружество равных возможностей» – это студенческое объединение Мурманского арктического государственного университета, направленное на реализацию социально значимых инициатив, а также получение опыта взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях инклюзивных практик.

Миссия инклюзивного театра – помочь детям с ОВЗ и инвалидностью раскрыть творческий потенциал и сформировать жизненные компетенции через их включение в театральную деятельность: постановку спектаклей, изучение актерского мастерства, обучение игре на музыкальных инструментах.

Фото: https://gov-murman.ru