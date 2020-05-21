Студенты МАГУ узнали, по чём суточный рацион мурманчан

Студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета приняли участие в общероссийском мониторинге цен в рамках третьей волны проекта маркетингового агентства «Медиа-полюс» – «Котлета с пюрешкой». Исследователи выяснили, что мурманчане тратят на определенный набор продуктов в среднем больше, чем жители других городов. Всего к исследованию присоединились 40 регионов.

«Котлета с пюрешкой» – это всероссийский проект мониторинга розничных цен на продукты питания из ежедневного рациона россиян. Суточное меню было составлено с учётом необходимых для организма человека витаминов. Завтрак – овсяная каша на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, половинка апельсина. Обед – салат из свежих овощей с маслом, борщ из свежей капусты с курицей, котлета из свиного фарша с пюре, чай, хлеб. Ужин – оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

Мониторинг цен в магазинах Мурманска проводили студенты 3 курса направления подготовки «Социология» совместно с преподавателями кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения МАГУ и сотрудниками Кольского центра социологических и маркетинговых исследований. Полученные цены сравнили со стоимостью прожиточного минимума и средней номинальной заработной платой по региону.

Средняя цена продуктового набора для меню «Пюрешки» в Мурманске составила 321,21 рубля. В общем рейтинге – это 5-е место. Столицу Заполярья обогнали Иркутск (352,18), Улан-Удэ (330,88), Калининград (329,31) и Петрозаводск (323,99). Самый бюджетный набор могут приобрести жители южных регионов страны, Сибири и Дальнего Востока. Например, житель Омска потратит на продукты из списка 252,02 рубля.

Исследователи подсчитали, что в большинстве случаев суточный рацион занимает 70-75% дохода россиян, отметив, что для исследования фиксировались только минимальные цены. Москвичи потратят на повседневный рацион около 48,0% прожиточного минимума.

Как показало исследование, за прошедший месяц цены на продукты выросли только в четырёх из девяти регионов, принявших участие в предыдущей волне. Причём, во всех случаях этот рост составил не более 3,0%. В остальных регионах цены, пусть и незначительно, но снизились.