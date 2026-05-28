Студенты МАУ — лучшие на всероссийском историческом форуме «Равный равному»

Команда «Кольский путь» стала победителем проекта по защите исторической правды, объединив академические знания и современные медиаформаты.

В течение трёх месяцев ребята проходили обучение, работали с экспертами, защищали проект в правительстве Ленинградской области и проводили собственные уроки для школьников и студентов Мурманска.

Темой работы стал миф о «подмене» Петра I во время Великого Посольства. Но главной задачей было показать, как отличать факты от фейков, проверять информацию и противостоять искажению истории в интернете.

Будущие историки, педагоги и журналисты Заполярья доказали: молодёжь Мурманской области умеет профессионально, честно и современно говорить о сложных темах.

