Студенты МАУ из первых уст узнали о работе дрейфующих экспедиций «Северный полюс»

Студенты Мурманского арктического университета получили уникальную возможность пообщаться с одним из самых опытных полярников Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, ведущий научный сотрудник - заведующий отделом океанологии ААНИИ Кирилл Фильчук 10 оутября рассказал молодым людям о работе дрейфующих экспедиций «Северный полюс» и своём опыте зимовок на льду, об экстремальных условиях и результатах, которые учёные получают, исследуя природную среду Арктика.

Кирилл Фильчук – опытный полярник, не раз работавший в высоких широтах Арктики. С 2022-го по 2024 годы он бессменно руководил дрейфующей станцией «Северный полюс-41», впервые дрейфовавшей при поддержке уникального научно-экспедиционного суда «Северный полюс». Экспедиция длилась 20 месяцев – две полярные зимы.

Несколько дней назад он вернулся из очередного похода в высокие широты, где помогал коллегам развернуть научный лагерь следующей дрейфующей станции – 42-й по счёту.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246710%2Fwall-165713521_6037