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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.24 14:30

Студенты МАУ проходят практику на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Студенты Мурманского арктического университета выходят на практику в дорожные организации области. В этом году будущие инженеры-строители проходят практику в «Мурманскавтодоре». Практика совпала с активным периодом реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Каждому представилась возможность поработать в отделах учреждения и узнать работу специалистов разных направлений. Студенты увидели дорожную отрасль изнутри: в производственном отделе узнали о перечне дорог нашего региона и планах ремонтов на них, познакомились с паспортами дорог и проектами организации дорожного движения, в лаборатории ребята погрузились в процессы проведения различных испытаний дорожно-строительных материалов. Специалисты отдела технического надзора познакомили будущих дорожников с рабочей документацией, которая используется на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Под руководством наставников студенты выехали на объекты ремонта, где смогли пообщаться с дорожными мастерами, задать интересующие вопросы и максимально погрузится во все тонкости производственных процессов.

Студентам на практике показали, из каких слоев состоит дорожное покрытие, как проходит укладка асфальтобетонной смеси, какая техника задействована при дорожных работах. Особый интерес ребят вызвало специальное оборудование, установленное на асфальтоукладчике, которое позволяет контролировать геометрические параметры укладываемого слоя асфальтобетонной смеси: толщину, ровность и так далее.

«Поступив на практику в «Мурманскавтодор», я увидел, что в компании работают профессионалы, которые всегда готовы помочь и поделиться своим опытом. Сейчас я получаю те новые знания и навыки, которые обязательно пригодятся мне в будущем. Я узнал много нового о дорожном строительстве. Например, недавно я посещал участок автодороги Кола – Мурмаши, где происходит капитальный ремонт по президентскому нацпроекту. Там я наглядно увидел, как прокладывают асфальтобетонное покрытие. Интересно было оказаться близко к такому этапу работ», – поделился впечатлениями студент 3 курса Даниил Горбунов.

Участие в самом процессе позволяет студентам приобрести ценный опыт и практические знания в области ремонта и обслуживания дорог, а также это хороший способ закрепить полученные теоретические знания. Для учреждения это дополнительная возможность привлечь в ряды заполярных дорожников перспективных молодых специалистов, поэтому уже сейчас в ведомстве внимательно присматриваются к будущим специалистам.

Как напоминает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, новая образовательная программа по профилю «Автомобильные дороги» стартовала в Мурманской области в 2020 году.

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