Студенты МАУ в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» продолжат цикл встреч в рамках проекта «На Севере — малыш»

С апреля стартовал цикл занятий «Студенты — родителям», где ребята из Мурманского арктического университета проводят познавательные и обучающие мероприятия для семей с детьми.

Весной были проведены интерактивные профи-классы «Как хорошо уметь играть» и «Юные исследователи: эксперименты дома». Такие занятия являются одним из наиболее действенных инструментов укрепления семейных связей и развития гармоничных отношений.

С сентября программа занятий расширена новыми форматами и темами. Северянам будут предложены практики развития речи, талантов и способностей, коммуникативных навыков, самостоятельности и уверенности в себе.

Педагоги, психологи и логопеды помогут родителям подготовить ребёнка к поступлению в детский сад, школу, справиться с детскими капризами и страхами, освоить приёмы совместной творческой деятельности.

Осенний цикл встреч открыл квест «Экологическая игровая лаборатория для юных исследователей». Родители с детьми осваивали основы экологической культуры в игровой форме и приобрели навыки экологичного образа жизни.

Впереди много интересных и полезных мероприятий, которые можно найти в афише пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Подробнее о губернаторском проекте «На Севере – малыш» можно узнать на портале Наш Север.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554047/#&gid=1&pid=4