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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.21 16:30

Студенты-медики МАГУ будут проводить открытые семинары и оказывать консультации в рамках проекта по здоровьесбережению

В Мурманском арктическом государственном университете состоялся тренинг в рамках проекта студентов-медиков «Ваше здоровье», получившего поддержку комитета молодёжной политики Мурманской области. Международный тренер из Санкт-Петербурга Ольга Лобанова рассказала студентам, как донести молодёжи специфическую медицинскую информацию и объяснить её понятным языком, а также какой формат консультации лучше выбрать.

«Мы хотим, чтобы молодёжь, наши ровесники, стали более подкованы в вопросах здоровьесбережения. Тренер, в том числе в игровой форме, учила, как работать с людьми, как общаться и правильно доносить информацию», – отметил председатель студенческого объединения «Студенты-медики. Город Мурманск», студент третьего курса Никита Ермаков. – На тренинге мы детально разбирали темы, которые будем в первую очередь освещать на наших консультациях. Это и профилактика так называемых «северных заболеваний» – характерных для арктических регионов болезней, и авитаминоз, и глазные болезни».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Ваше здоровье» задуман для того, чтобы научить молодёжь доверять врачам и не действовать по принципу «само пройдёт», усугубляя зачастую течение болезни, а также самостоятельно не ставить диагнозы по статьям в интернете.

Цель консультаций студентов МАГУ — не поставить диагноз и назначить лечение, а компетентно ответить на вопросы, снять беспокойство слушателей, а в каких-то ситуациях – поспособствовать тому, чтобы молодой человек обратился к профильному врачу в связи с выявленными симптомами. Помогать начинающим медикам будут действующие врачи Мурманской области и будущие коллеги из других регионов посредством онлайн-консультаций.

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