Студенты МГТУ посетили лабораторию «Мурманскавтодора»

В рамках реализации новой образовательной программы «Автомобильные дороги» студенты Мурманского государственного технического университета, обучающиеся по направлению бакалавриата «Строительство», посетили дорожно-строительную лабораторию «Мурманскавтодора».

Современная лаборатория позволяет контролировать качество применяемых материалов и выполненных работ на дорогах Мурманской области. Во время экскурсии студенты ознакомились с возможностями оборудования, на котором выполняются данные работы.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, первые студенты МГТУ в 2020 году приступили к обучению по новому востребованному направлению подготовки в сфере автодорожного строительства. Введение современной образовательной программы проводится с участием правительства Мурманской области и Российского университета транспорта.

Введение современной образовательной программы проводится с участием правительства Мурманской области и Российского университета транспорта.