Студенты МГТУ узнали больше о работе регионального Министерства развития Арктики и экономики

В рамках мероприятия «День с министром» студенты Мурманского государственного технического университета встретились с Татьяной Руссковой. Мероприятие направлено на знакомство студентов с будущими профессиями на предприятиях региона с целью мотивации обучающихся и возможным дальнейшим трудоустройством.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области рассказала выпускникам о деятельности ведомства и отправилась вместе со студентами на промышленную площадку ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в село Белокаменка, где идёт реализация стратегического инвестиционного проекта Мурманской области по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

На предприятии студентам провёл экскурсию генеральный директор ООО «НОВАТЭК–Мурманск» Петр Оборин по производственным площадкам. Он рассказал про процесс возведения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, познакомил с возможной будущей профессией, объяснил тонкости и моменты работы в данной отрасли.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, студентов впечатлил масштаб проекта и перспективы развития промышленного потенциала региона.

Фото: https://gov-murman.ru