Студенты мурманских колледжей смогут получать новые знания в области бережливого производства

По инициативе губернатора Андрея Чибиса студенты колледжей смогут получить новые компетенции в области бережливого производства, используя региональную инфраструктуру национального проекта «Производительность труда».

Пилотным учебным заведением, заключившим соглашение о сотрудничестве с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК), стал Мурманский индустриальный колледж.

Главная задача взаимодействия Мурманского индустриального колледжа и РЦК – сформировать у студентов представления о концепции бережливых технологий и дать им практические знания, которые позволят более эффективно решать задачи профессиональной деятельности. Обучение будет проходить в формате участия студентов в тренинге «Фабрика процессов», имитирующем работу предприятия с применением передовых технологий.

«Спрос на выпускников колледжей растёт с каждым годом. Сегодня каждый подготовленный технический специалист на вес золота. Региональный центр компетенций поможет Мурманскому индустриальному колледжу подготовить не только востребованных специалистов, но и сотрудников с современным подходом к работе», – прокомментировала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru