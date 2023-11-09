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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.23 17:00

Студенты мурманских колледжей смогут получать новые знания в области бережливого производства

По инициативе губернатора Андрея Чибиса студенты колледжей смогут получить новые компетенции в области бережливого производства, используя региональную инфраструктуру национального проекта «Производительность труда».       

Пилотным учебным заведением, заключившим соглашение о сотрудничестве с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК), стал Мурманский индустриальный колледж.  

Главная задача взаимодействия Мурманского индустриального колледжа и РЦК – сформировать у студентов представления о концепции бережливых технологий и дать им практические знания, которые позволят более эффективно решать задачи профессиональной деятельности. Обучение будет проходить в формате участия студентов в тренинге «Фабрика процессов», имитирующем работу предприятия с применением передовых технологий.   

«Спрос на выпускников колледжей растёт с каждым годом. Сегодня каждый подготовленный технический специалист на вес золота. Региональный центр компетенций поможет Мурманскому индустриальному колледжу подготовить не только востребованных специалистов, но и сотрудников с современным подходом к работе», – прокомментировала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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