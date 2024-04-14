Студенты мурманских учебных заведений презентовали свои туристические маршруты

В рамках семинара «ПРОтуризм» в Мурманске прошла защита туристических маршрутов, разработанных студенческими командами.

Мероприятие организовано комитетом по туризму Мурманской области совместно с Туристским информационным центром региона и объединением молодёжных центров «Молодёжь 51».

Напомним, 9 апреля комитет по туризму провёл участникам семинара интерактивную лекцию по созданию однодневного тематического туристического маршрута. В течение недели у ребят была возможность доработать свои проекты: придумать название, выбрать объекты показа и питания, а также подготовить исторические справки.

В защите принимали участие четыре команды.

Как сообщает региональный комитет по туризму, работы оценивало экспертное жюри, в составе которого были представители организаторов, а также аккредитованный гид Мурманской области Елена Зелезинская и главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Елена Михайлова.

Лучшим стал маршрут «Тот самый Мурманск». Второе место заняла команда с презентацией «Военно-патриотического маршрута». На третьем месте расположился туристический проект «Ночи – нет!».

Все участники конкурса получили дипломы и памятные призы.

«Безусловно, все ребята отлично постарались! Они подготовили презентации, которые включали фотографии объектов показа, карты и исторические справки, а также самостоятельно апробировали свои маршруты, как настоящие профессионалы. Лучший маршрут мы разместим на туристическом портале Мурманской области «Murmansk.Travel». Также ребята познакомятся с работой Туристского информационного центра Мурманской области и, надеемся, в будущем свяжут свою жизнь с туризмом», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru