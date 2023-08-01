Мурманчан приглашают обсудить благоустройство центральной площадиДень физкультурника, декада ЗОЖ, чемпионаты и первенства Мурманской области: северян ждёт насыщенный спортивными событиями август
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 17:35

Студенты Мурманского арктического университета будут на регулярной основе проходить практику в Корпорации развития Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области и Мурманский арктический университет заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее взаимодействие с целью подготовки квалифицированных кадров в сфере экономического и инвестиционного развития. В рамках сотрудничества студенты будут регулярно проходить практику в Корпорации развития. 

Четверо студентов уже закончили прохождение летней производственной практики в региональной спецорганизации по работе с инвесторами. Третьекурсники изучили основы оценки эффективности реализации инвестиционных проектов и выполнили ряд прикладных задач. Также они приняли участие в подготовке уроков по инвестиционному потенциалу для воспитанников центра «На Севере – жить» в Кольском районе. В результате студенты не только узнали об инвестиционном потенциале Мурманской области, но и сами выступили в роли преподавателей. 

«Практика в Корпорации развития – это очень интересный опыт. Мы столкнулись с разноплановыми задачами, благодаря чему смогли попробовать себя в чем-то новом. Надеемся прийти сюда на практику и в следующем году», – поделилась впечатлениями студентка третьего курса Дарья Мавроди.

Ранее в Корпорации развития успешно прошли преддипломную практику студенты-выпускники экономического факультета МГТУ. В будущем у них будет возможность пополнить инвест-команду региона, подчеркнул руководитель Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

«Сотрудничество с учебными заведениями – это вклад Корпорации развития в создание квалифицированных кадров для Мурманской области. Как правило, студенты хорошо себя показывают во время практики, и готовы в рамках сотрудничества брать выпускников на стажировки. Но не столь важно, будут ли ребята продолжать профессиональную деятельность в сфере инвестиционного развития, у нас они получают ценный опыт, которой станет ярким пунктом в их резюме. А это очень важно, когда делаешь первые шаги в карьере», – отметил Артем Кукса.

Заключенное соглашение является продолжением сотрудничества между Корпорацией развития и Мурманским государственным техническим университетом, ставшим частью нового единого вуза – Мурманского арктического университета. 

«Первые два потока, прошедшие дипломную и производственную практики в региональной Корпорации развития отлично показали себя на экзаменах. Самое главное, что благодаря этому опыту у них появляется дополнительный стимул и вера в свою будущую профессию. Ещё одним мотивирующим фактором является то, что в таких организациях работает много выпускников двух наших бывших крупнейших вузов, а ныне объединенного Мурманского арктического университета. Это очень вдохновляет ребят», – прокомментировала начальник центра практики и трудоустройства МАУ Светлана Титова. 

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, также планируется, что в рамках сотрудничества в новом учебном году в Корпорации развития пройдут открытые уроки, в ходе которых студенты больше узнают об инвестпотенциале Мурманской области. Этим летом такие занятия уже провели для 200 учащихся 8-11 классов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Помогут ли спецсчета снизить задолженность россиян за ЖКУ, которая выросла почти до 900 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 24 копейки, доллар укрепился на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)В июле 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 838,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика