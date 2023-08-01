Студенты Мурманского арктического университета будут на регулярной основе проходить практику в Корпорации развития Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области и Мурманский арктический университет заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее взаимодействие с целью подготовки квалифицированных кадров в сфере экономического и инвестиционного развития. В рамках сотрудничества студенты будут регулярно проходить практику в Корпорации развития.

Четверо студентов уже закончили прохождение летней производственной практики в региональной спецорганизации по работе с инвесторами. Третьекурсники изучили основы оценки эффективности реализации инвестиционных проектов и выполнили ряд прикладных задач. Также они приняли участие в подготовке уроков по инвестиционному потенциалу для воспитанников центра «На Севере – жить» в Кольском районе. В результате студенты не только узнали об инвестиционном потенциале Мурманской области, но и сами выступили в роли преподавателей.

«Практика в Корпорации развития – это очень интересный опыт. Мы столкнулись с разноплановыми задачами, благодаря чему смогли попробовать себя в чем-то новом. Надеемся прийти сюда на практику и в следующем году», – поделилась впечатлениями студентка третьего курса Дарья Мавроди.

Ранее в Корпорации развития успешно прошли преддипломную практику студенты-выпускники экономического факультета МГТУ. В будущем у них будет возможность пополнить инвест-команду региона, подчеркнул руководитель Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

«Сотрудничество с учебными заведениями – это вклад Корпорации развития в создание квалифицированных кадров для Мурманской области. Как правило, студенты хорошо себя показывают во время практики, и готовы в рамках сотрудничества брать выпускников на стажировки. Но не столь важно, будут ли ребята продолжать профессиональную деятельность в сфере инвестиционного развития, у нас они получают ценный опыт, которой станет ярким пунктом в их резюме. А это очень важно, когда делаешь первые шаги в карьере», – отметил Артем Кукса.

Заключенное соглашение является продолжением сотрудничества между Корпорацией развития и Мурманским государственным техническим университетом, ставшим частью нового единого вуза – Мурманского арктического университета.

«Первые два потока, прошедшие дипломную и производственную практики в региональной Корпорации развития отлично показали себя на экзаменах. Самое главное, что благодаря этому опыту у них появляется дополнительный стимул и вера в свою будущую профессию. Ещё одним мотивирующим фактором является то, что в таких организациях работает много выпускников двух наших бывших крупнейших вузов, а ныне объединенного Мурманского арктического университета. Это очень вдохновляет ребят», – прокомментировала начальник центра практики и трудоустройства МАУ Светлана Титова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, также планируется, что в рамках сотрудничества в новом учебном году в Корпорации развития пройдут открытые уроки, в ходе которых студенты больше узнают об инвестпотенциале Мурманской области. Этим летом такие занятия уже провели для 200 учащихся 8-11 классов.

Фото: https://gov-murman.ru