Студенты Мурманского арктического университета посетили ММТП

Студенты первого курса Мурманского арктического университета (МАУ), проходящие обучение по направлению «Техносферная безопасность», посетили Мурманский морской торговый порт. Визит состоялся в рамках ознакомительной практики, которую в настоящий момент проходят будущие специалисты в сфере охраны труда, экологии, промышленной безопасности.

Руководитель практики, доцент кафедры техносферной безопасности МАУ, кандидат технических наук Анастасия Шоронина поблагодарила специалистов Мурманского морского торгового порта за то, что предприятие «всегда идёт нам навстречу в самых разных вопросах, в том числе, при организации практики для наших студентов». Она отметила, что в порту с удовольствием берут на практику мурманских студентов, «а ребятам и девушкам, которые учатся у нас и никуда не планируют уезжать, будут жить и трудиться в регионе, уже на стадии учебы полезно и нужно знать о тех аспектах, которые связаны с жизнью города, его промышленным производством и задачами, стоящими перед экологами».

«Мурманский морской торговый порт – это одно из показательных предприятий, которое совмещает успешную производственную деятельность и активную деятельность по охране окружающей среды. Я знаю, что для этого очень много делается экологической службой. Поэтому нам всегда приятно привести сюда ребят, а им самим интересно и важно погрузиться в промышленную жизнь города и лучше узнать её», - сказала Анастасия Шоронина.

Отметим, что одна из студенток-первокурсниц – Лилия Санатарчук. Она учится в МАУ по целевому набору Мурманского морского торгового порта и уже сейчас планирует будущую работу в экологической службе АО «ММТП».

«Конечно, я только начинаю осваивать тонкости будущей профессии, но самое главное, я убедилась в верности своего выбора. И в этом также есть заслуга специалистов Мурманского морского торгового порта» - сказала Лилия Санатарчук.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251918%2Fwall-149919532_3262