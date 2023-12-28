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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 15:30

Студенты Мурманского арктического университета прошли во второй этап стипендиального конкурса Фонда Потанина

Фонд Потанина представил результаты I этапа конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина 2023/2024. Поддержка предоставляется магистрантам и студентам уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения из 75 вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина с целью развития образовательной среды, обеспечивающей положительные изменения в обществе.

Во второй этап конкурса прошли 11 студентов Мурманского арктического университета: Даниил Ворсин, Виктория Гришкина, Максим Емашев, Дмитрий Ерохов, Дария Згазинская, Василий Кулемин, Наталья Мудрук, Сергей Рогушин, Кира Рысакова, Виктория Хватова, Надежда Шушкова. Благодаря отмеченному жюри академическому, интеллектуальному и творческому потенциалу мурманским ребятам удалось пройти серьезный отбор: их конкурентами стали без малого 3,5 тысячи студентов со всей России. В прошлом году трое обучающихся МАУ стали победителями стипендиального конкурса, в позапрошлом – двое.

II этап конкурсных отборов, включающий деловые игры, решения и презентации кейсов, традиционно пройдет в онлайн-формате с 26 января по 10 февраля 2024 года. По итогам двух этапов стипендиального конкурса эксперты определят 750 победителей, ещё 10 человек войдут в резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина ежемесячно в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года и до окончания обучения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, стипендиальная программа Фонда Потанина – самый крупный образовательный проект Фонда, существующий с 2000 года. Программа объединяет профессионалов из сферы высшего образования и смежных областей, готовых сделать свой вклад в развитие общества и обеспечить устойчивость изменений. Стратегическая цель программы – долгосрочное устойчивое развитие образовательной среды, поддерживающей ценности знания, профессионализма, творчества и добровольчества. Развитая образовательная среда – необходимое условие для появления круга лидеров, которые обеспечат изменение общества к лучшему.

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