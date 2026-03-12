Студенты Мурманского арктического университета узнали о новых возможностях национального мессенджера

Пользователи «МАХ» могут подтвердить льготы в некоторых музеях, театрах и других учреждениях культуры с помощью цифрового ID. Для получения скидки студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета на кассе достаточно показать QR-код на экране смартфона. Об этом и других возможностях национального мессенджера рассказала начальник отдела отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Оксана Бойко.

«Если у вас есть право на льготу, то при создании цифрового ID можно не предъявлять бумажные оригиналы документов. Развенчивая миф, отмечу, что QR-код действует только на личном устройстве, он постоянно обновляется, из-за чего никто кроме вас не может им воспользоваться», — пояснила Оксана Бойко.

Применение цифрового ID также используется в сфере торговли, к проекту уже присоединились крупные ритейлеры, внедрившие возможность подтверждения возраста или льгот с помощью «МАХ». Так, для подтверждения покупки продукции с возрастным ограничением на кассе самообслуживания достаточно отсканировать товар, а затем QR-код, который находится в профиле пользователя «МАХ» в разделе «Цифровой ID», и оплатить покупку.

«Следующий шаг – это привязка к цифровому ID дисконтных карт, мы надеемся, что такая возможность появится уже в следующем месяце, но не забывайте также, что в регионе сейчас активно развиваются чат-боты, которые исполнительные органы и государственные организации создают для помощи северянам в повседневной жизни. Например, вы можете записаться или отменить свою запись в МФЦ, записаться на диспансеризацию, узнать о возможностях карты жителя», — рассказала начальник отдела.

Сегодня в «MAX» создано уже 624 канала государственных организаций Мурманской области. Их совокупная аудитория превышает 96 тысяч подписчиков, из которых более 45 тысяч — это подписчики каналов администраций и органов власти.

«Эти цифры говорят о главном: доверие жителей к отечественному мессенджеру неуклонно растёт. Люди видят в «MAX» не просто альтернативу зарубежным платформам, а удобный, безопасный и главное — востребованный инструмент для получения официальной информации и обратной связи от государства», — сообщил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артем Марышев.

Обсуждение возможностей мессенджера состоялось в рамках семинара, который проходил 6 марта на базе кафедры юриспруденции Мурманского арктического университета. Студенты в рамках встречи смогли задать все волнующие их вопросы, касающиеся «МАХ», а также спросить о перспективах развития искусственного интеллекта, обеспечении цифрового суверенитета и вступить в открытую дискуссию со спикерами.

