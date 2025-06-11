Студенты Мурманского арктического университета вошли в число дипломантов VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвела итоги VIII сезона. Студенты Мурманской области вошли в число дипломантов проекта. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В этом сезоне олимпиада объединила 185610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению. Студенты Мурманской области получили три диплома «Я – профессионал».

«Олимпиада «Я – профессионал» открывает двери для каждого студента, независимо от выбранного университета и региона проживания. Участие в проекте – это шанс для молодых людей из любого уголка России раскрыть свой талант и начать карьеру мечты в ведущих компаниях страны. Студенты Мурманской области в этом сезоне проявили себя в таких направлениях, как «Педагогическое образование (основное)» и «Специальное (дефектологическое) образование», – сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

«Высокие результаты участия в олимпиаде «Я – профессионал» – показатель того, что в Мурманской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют всё более высокий уровень подготовки», – поделилась руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Список дипломантов олимпиады:

● Дарья Никитцева, студентка Мурманского арктического университета, победитель по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;

● Олеся Тихонова, студентка Мурманского арктического университета, призер по направлению «Педагогическое образование (основное)»;

● Татьяна Саламатина, студентка Мурманского арктического университета, призер по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548293/#&gid=1&pid=1