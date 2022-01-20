Студенты Мурманского индустриального колледжа посетили торговый порт

И вновь работники Мурманского морского торгового порта принимали юных гостей. На этот раз с экскурсией на старейшее предприятие областного центра пришли студенты Мурманского индустриального колледжа, которые в этом учебном году приступили к обучению по профилю «Технология металлообрабатывающего производства».

Ребята и девушки познакомились с историей порта и посмотрели, как он работает сегодня. После вводного инструктажа в классе охраны труда, экипированные средствами индивидуальной защиты, они посетили производственные объекты. Экскурсию по порту им провел ведущий инженер учебного-курсового комбината АО «ММТП» Андрей Подпиров.

В рамках экскурсии студенты сделали общую фотографию на фоне Доски Почета, побывали на причалах, посетили гараж малой механизации участка №1 комплекса механизации и портовые мастерские АО «ММТП». В комплексе механизации с ними провел беседу старший механик Сергей Коркудим, а в портовых мастерских лекцию прочитал начальник портовых мастерских Андрей Колесников.

Отметим, что специалисты с соответствующей подготовкой востребованы в порту, а выпускники Мурманского индустриального колледжа этого профиля уже успешно трудятся в токарном участке портовых мастерских. Руководство подразделения отдаёт должное подготовке и трудолюбию выпускников колледжа.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247774%2Fwall-149919532_2337