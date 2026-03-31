Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона

Студенты третьего курса специальности «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» Мурманского индустриального колледжа посетили региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области.

«В ходе экскурсии ребята увидели, как в режиме реального времени контролируется работа энергосистемы всего региона: от крупных электростанций до линий электропередачи. Именно здесь принимаются ключевые решения, обеспечивающие стабильное и бесперебойное электроснабжение Мурманской области», – отметила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Диспетчеры непрерывно отслеживают основные параметры системы: напряжение, частоту, нагрузку, координируют потоки энергии между объектами генерации и потребителями.

Важно отметить, что в случае возникновения нештатных ситуаций у диспетчеров есть всего 20 минут, чтобы восстановить нормальный режим работы энергосистемы.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, экскурсия стала для студентов не только познавательной, но и вдохновляющей: они увидели, как теория из учебных аудиторий превращается в реальную ответственность и высокотехнологичную профессию.

