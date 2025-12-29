Студенты Мурманского колледжа искусств – в числе победителей и дипломантов Всероссийского конкурса «Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников»

Лауреатом I степени в номинации «Графика» стала Милослава Тараканова с работой «Тишина» (преподаватель Ирина Полуянова). Дипломантом в номинации «Живопись» – Альбина Отбоева с картиной «До свидания, мальчики» (преподаватель Анатолий Сергиенко).

Как сообщает vk.com/murmanculture, конкурс был организован при участии Российской академии художеств и Союза художников России. В этом году он собрал рекордные 5,5 тысячи работ из 64 регионов страны, всего лауреатами и дипломантами стали 186 молодых авторов. Жюри оценивало как техническое мастерство, так и глубину раскрытия темы защитника Отечества.

Работы лауреатов будут представлены на всероссийской онлайн-выставке Федерального центра художественного образования: vk.cc/cST1wr, где с ними смогут ознакомиться все желающие.

