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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.20 16:30

Студенты Мурманского колледжа искусств стали лауреатами Международной олимпиады

Свердловский мужской хоровой колледж завершил проверку конкурсных работ VI Международной олимпиады по музыкальной литературе и слушанию музыки «Музыка – душа моя».

В каждой из 8 предложенных номинаций участвовали студенты разных специальностей Мурманского колледжа искусств: теория музыки, инструментальное исполнительство (фортепиано), хоровое дирижирование.

Северяне показали высокий уровень подготовки и отлично выразили себя в творческом задании. Все студенты – участники из Мурманского колледжа искусств стали лауреатами и призёрами олимпиады.

В номинации «Музыкальный эрудит» лауреатами I степени стали Юлия Гелина и София Мохова, студентки I курса, а также студентка III курса специальности «Теория музыки» Мария Грицаенко. Руководитель всех троих конкурсанток – О.А. Павлова.

В номинации «Исследователь музыки» лауреатом I степени стала Вероника Канашина, студентка II курса специальности «Теория музыки», руководитель И.В. Папина. Лауреатом II степени стала первокурсница специальности «Инструментальное исполнительство (фортепиано) Елизавета Содылева, руководитель Е.С. Киприянова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в номинации «Музыкальный критик» лауреатами II степени стали Дарья Семко, студентка IV курса специальности «Хоровое дирижирование», и Полина Уварова, IV курс специальности «Теория музыки». Научный руководитель И.В. Папина.

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