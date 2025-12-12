Студенты Мурманского колледжа искусств стали призёрами Международного конкурса имени Фридерика Шопена
В Петрозаводске завершился IX Международный конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена. В творческом состязании приняли участие более 50 музыкантов из разных регионов России и зарубежья.
Мурманскую область представили студенты колледжа искусств: Елизавета Трифанова (преподаватель Михаил Козырев) и Роман Кадькалов (преподаватель Анна Кудрявцева).
Роман завоевал II премию в старшей возрастной категории (16-19 лет), продемонстрировав высокий уровень подготовки.
Как отмечает региональное Министерство культуры, участие в престижном международном конкурсе стало важным этапом в профессиональном становлении молодых музыкантов из Мурманской области и подтвердило достойный уровень музыкального образования в нашем регионе.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285369%2Fwall-139605315_31576