Студенты Мурманского педагогического колледжа познакомились с работой регионального комитета по туризму

Состоялась встреча студентов выпускного курса направления «Туризм» Мурманского педагогического колледжа с председателем комитета по туризму Мурманской области Александром Елисеевым.

Руководитель комитета рассказал студентам о реализуемых проектах и перспективах развития индустрии туризма и гостеприимства в регионе. Будущие специалисты узнали, где и как могут применить свои умения и знания.

В рамках встречи обсуждались вопросы повышения качества организации студенческих практик и перспективы трудоустройства в сфере туризма.

В текущем учебном году студентам предстоит защищать выпускные квалификационные работы. Заместитель председателя комитета по туризму Ирина Булыгина предложила будущим специалистам актуальные темы для исследования. Среди них: изучение предпочтений потребителей турпродукта при выборе путешествий по Мурманской области, возможности вовлечения в туристический бизнес нетуристских предприятий, формирование экологичного подхода к организации туристских путешествий и ряд других актуальных вопросов, которые требуют тщательного изучения и внедрения в практику.

«Такие встречи являются важной частью нашей работы. Мы хотим, чтобы все обучающиеся по направлению «Туризм» пришли в отрасль, поэтому стараемся включать их в наши мероприятия, знакомить с представителями туристского бизнеса. Наши двери всегда открыты для студентов, которые хотят работать и развивать индустрию туризма Мурманской области вместе с нами. Выбор темы выпускной работы – ответственный шаг. Важно, чтобы исследование имело прикладное практическое применение и способствовало развитию индустрии», – отметил Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru