Студенты мурманского университета посетили «Экотехнопарк» в Междуречье

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» совместно с представителями Лаборатории устойчивого развития «ПОРА» организовали и провели экскурсию по «Экотехнопарку» в посёлке Междуречье – студенты Мурманского арктического государственного университета ознакомились с производственными площадками объекта, увидели, что происходит с поступающими на территорию «Экотехнопарка» твёрдыми бытовыми отходами, а также задали интересующие вопросы сотрудникам компании.

Студенты также осмотрели основное технологическое сооружения «Экотехнопарка» в Мурманской области – карту складирования отходов. В 2022 году специалисты завершили формировать на карте откосы для проведения работ по рекультивации, которая начнётся в 2023 году. После 1-я карту отходов законсервируют и, таким образом, будет завершён первый безопасный цикл обращения с ТКО в Мурманской области.

Напомним, первый в Арктической зоне Российской Федерации «Экотехнопарк» был создан в 2019 году, он обслуживает всю северную технологическую зону Мурманской области. Объём вывозимых отходов составляет более 300 тысяч тонн ежегодно. На территории «Экотехнопарка» их обрабатывают, сортируют, примерно половина отходов отправляется на переработку, оставшаяся часть – на безопасное хранение на полигон ТКО.

Как сообщает пресс-служба предприятия, реализация совместных образовательных проектов в сфере экологии позволяет знакомить молодых специалистов с действующей инфраструктурой, а также актуальными вызовами для сферы и перспективами развития. Участие Мурманского филиала АО «Ситиматик» в подобных инициативах является приоритетным, поскольку регоператор понимает всю важность стоящих перед ним задач по созданию современной системы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Подобные экскурсии на территории «Экотехнопарка» проводятся по запросу и регулярно, они помогают населению узнать больше качественной информации о переработке отходов, а также получить сведения о проведении реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в России в 2018 году. На протяжении последних лет Мурманская область неоднократно становилась лучшим регионом по темпам проведения реформы, значительно опережая показатели, которые были заложены в национальном проекте «Экология».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».