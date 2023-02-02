Студенты Мурманской области проведут патриотическую акцию «Кольский десант»

С 6 по 13 февраля Мурманское областное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» проведёт молодёжную добровольно-патриотическую акцию «Кольский десант» – региональный аналог Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

В рамках акции полсотни бойцов отрядов «Кольского десанта» будут безвозмездно оказывать помощь жителям Мурманской области: уберут территории социально значимых объектов, благоустроят памятники и мемориалы, адресно помогут пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, проведут профориентационные встречи с учащимися, а также организуют игровые и концертные программы.

Акция затронет 12 муниципальных образований Мурманской области: ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Апатиты, Кировск, Печенгский и Ковдорский округа, Кольский, Ловозерский и Кандалакшский районы.

Торжественное открытие акции состоится 6 февраля в Мурманске. На церемонии бойцам РСО вручат путёвки для участия в «Кольском десанте».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, акция «Кольский десант» проводится в Мурманской области ежегодно. Проект помогает создавать и укреплять систему привлечения молодёжи к социально значимой деятельности, воспитывает патриотические чувства, популяризирует здоровый образ жизни, развивает волонтёрское движение, содействует профориентационной и воспитательной работе с подрастающим поколением.

Фото: https://gov-murman.ru